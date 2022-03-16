На сьогодні понад 100 дітей були поранені.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня, загинули вже 103 дитини.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Російська війна проти українських дітей - 103 загинули і більше 100 поранені. Загарбники вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Сьогодні вранці офіційна цифра перетнула критичну і страшну відмітку 100", - констатувала генпрокурор.

При цьому, підкреслила вона, ці дані не остаточні - в найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях у прокурорів та правоохоронців немає можливості оглядати місця обстрілів.

"Агресор розбомбив більше 400 закладів освіти, 59 - стерті з лиця землі", - констатувала Венедіктова.

Вона звернулася щодо цього до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до Спеціального представника Генсека ООН з питань насильства щодо дітей.

"Важливо, щоб спеціалізовані установи ООН якнайшвидше прийняли рішення про реалізацію місії по оцінці порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні", - підкреслила генпрокурор.

Як зазначається у Telegram-каналі Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

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