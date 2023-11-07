Посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з сектору Газа.

З сектору Газа розпочалась евакуація громадян України і вже випустили першу групу людей. Про це Суспільному сказали у посольстві України в Єгипті.

За словами місцевого жителя, громадянина України, який на місці координує українців, станом на 17:00 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей. На кордоні з Єгиптом їх мали зустріти представники посольства.

Посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з сектору Газа.

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"Перший дозвіл отримали, скільки пройдуть людей по факту - побачимо ввечері", - сказав він.

Евакуація українців із сектору Газа - деталі

Посольство України в Ізраїлі отримало дозвіл на евакуацію своїх громадян з сектору Газа, перша група мала виїхати сьогодні.

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 особа із 367, які ми запросили, це ті що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", - сказав посол.

Раніше він розповідав, що з українцями, які опинилися на території сектора Гази, періодично втрачається зв’язок, кількість бажаючих евакуюватися звідти продовжує зростати, але ситуація залишається вкрай важкою та надходять нові тривожні сигнали.

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