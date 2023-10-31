Дипломат зазначив, що місії ООН і Червоного Хреста в секторі Гази не працюють, водночас "надходять тривожні сигнали, що ХАМАС не зацікавлений в евакуації".

З українцями, які опинилися на території сектора Гази, періодично втрачається зв’язок, кількість бажаючих евакуюватися звідти продовжує зростати, але ситуація залишається вкрай важкою та надходять нові тривожні сигнали. Про це в ефірі телемарафону розповів Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Таких людей зараз 357, але кількість таких людей постійно зростає. Нажаль, з ними періодично втрачається зв’язок, зараз він є. Ми десятий раз подаємо поновлені списки ізраїльській стороні і єгипетській стороні окремо, а також нашим координаторам американським. Також подаємо списки, молдаван і болгар, які до нас звернулися, попросили про допомогу відповідно, у них там невеличкі громади. Я дуже сподіваюсь, що евакуація відбудеться найближчим часом", - акцентував Корнійчук.

Водночас за його словами, надходять дуже тривожні сигнали, які свідчать що ХАМАС зацікавлений в тому, щоб цивільні люди залишались під обстрілами в секторі Гази.

Відео дня

"Тривожні сигнали поступають, в першу чергу з єгипетської сторони, яка говорить про те, що ХАМАС не зацікавлений в евакуації. І люди залишаються під обстрілами. Кількість загиблих українців на території сектору Гази постійно зростає. Ми ведемо окремий облік таких громадян. Ця інформація не є підтвердженою ніким, окрім наших громадських активістів. Просимо це розуміти, звичайно можуть бути неточності. Відповідно, місії ООН і Червоного Хреста в секторі Гази не працюють зараз, ми не можемо цю інформацію підтвердити ніяк іншим шляхом. Дуже сподіваємось, що евакуація відбудеться найближчим часом, але ми на цю ситуацію не впливаємо", - підкреслив Корнійчук.

Посол України в Ізраїлі додав, що евакуацію своїх громадян із сектора Гази також досі не вдалося здійснити ні країнам Європейського Союзу, ні США. "Ситуація вкрай важка. Ідуть переговори. Близько 6 тисяч іноземних громадян, з подвійним громадянством, подалися на евакуацію з сектору Гази. Нажаль, фактично не задоволено жодної заявки з цих шести тисяч", - сказав Корнійчук.

Він зазначив, що стосовно Ізраїлю, немає жодних проблем з точки зору співпраці по евакуації людей, все відбувається в повному обсязі. В секторі Гази ця робота обмежена обміном інформації, оскільки ХАМАС не зацікавлений ні випускати заручників-іноземців, ні запускати гуманітарну допомогу для цивільних людей.

"З Ізраїлем у нас повна співпраця і порозуміння. З ХАМАС ми, як ви розумієте, переговори не ведемо. Маємо опосередкований контакт, який не дає нам поки результатів... ХАМАС не зацікавлений зараз ні випускати заручників, ні випускати біженців та іноземців, ні запускати гуманітарну допомогу. Вони зацікавлені, щоб було ще гірше, щоб міжнародна спільнота вважала Ізраїль країною, яка порушує правила війни. Насправді, Ізраїль зацікавлений як ніхто, в тому, щоб збільшити кількість цивільних громадян, які би покинули сектор Гази перед наземною операцією. Але, досягнути такої домовленості не вдається. Перемовини ведуться постійно, поки що, нажаль, безуспішно", - акцентував Корнійчук.

Щодо евакуації українців з Ізраїлю, то чартерними рейсами евакуйовано більше півтисячі людей.

"Посольству вдалося евакуювати 540 громадян. Усього, з часу теракту, виїхало близько 4 тисяч громадян України. Тобто, аеропорт імені Бен-Гуріона працює в звичайному режимі, багато відмов іноземних компаній від роботи, саме тому люди скористалися тими евакуаційними рейсами, які запропонувало посольство. Таких чартерів відбулося чотири. Люди оплачували квитки, але це була фактично ціна по собівартості. Всі рейси були до Румунії і більшість громадян задоволені", - зазначив Корнійчук.

Він додав, що також окрема допомога була надана тим українцям, які не мають можливості оплатити навіть мінімальну вартість перельоту і взагалі "опинилися без коштів".

"Вчора ми відправили сім’ю з шести осіб, повністю квитки оплатили благодійники, вони полетіли безкоштовно. Румунська сторона по домовленості їх прийняла і надала їм готель", - сказав Корнійчук.

Війна в Ізраїлі 2023 - евакуація українців

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС здійснили наймасштабнішу за останні 50 років атаку на Ізраїль, вони завдали масованих ракетних ударів по Ізраїлю, під прикриттям яких прорвалися в приграничні міста, де вбивали, катували, викрадали і грабували цивільних людей.

23 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що евакуюватися з сектору Гази зголосилося 337 громадян України і кількість бажаючих зростає. Вони переважно перебувають на півдні регіону біля пропуску "Рафах", що на кордоні з Єгиптом. Він зазначив, що в цілому кількість іноземців, які перебувають у секторі Гази та готові до евакуації, наближається до десятка тисяч осіб.

Сьогодні, 31 жовтня в Міністерстві закордонних справ України уточнили дані про загиблих українців в Ізраїлі та в Секторі Газа, який контролюється терористичним рухом ХАМАС. В Ізраїлі відомо про загибель 21 громадянина України, а в Секторі Газа - чотирьох. Одна людина вважається зниклою безвісти.

Вас також можуть зацікавити новини: