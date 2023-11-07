Йдеться про евакуацію 101 особи із 367.

Посольство України в Ізраїлі отримало дозвіл на евакуацію своїх громадян з сектору Гази, перша група має виїхати сьогодні.

Як повідомив у коментарі журналістам посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук, йдеться про 101 громадянина України.

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 особа із 367, які ми запросили, це ті що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", - сказав посол.

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Корнійчук сказав, що операція з евакуації має розпочатись вже сьогодні. За його словами, співробітники посольства України вже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

"Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", - зазначив дипломат.

Ситуація у Газі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня бойовики ХАМАС зайшли на територію Ізраїлю, багато людей було вбито і поранено.

Ізраїль у відповідь розпочав операцію по знищенню ХАМАС і розпочав вторгнення в сектор Гази.

Україна, як і інші держави, намагалася евакуювати своїх громадян з Сектора Гази. Під час першої евакуації 1 листопада українців не було. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів, що там жива черга з безлічі бажаючих, їх кілька сотень.

Терористичне угрупування ХАМАС призупинило евакуацію іноземців із сектора Гази в Єгипет.

Вчора CNN з посиланням на американського чиновника повідомило, що ХАМАС буде блокувати виїзд іноземних громадян з сектора Гази до тих пір, поки поранені палестинці не будуть евакуйовані в Єгипет.

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