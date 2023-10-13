Ще дев'ятеро українців вважають зниклими безвісти.

В Ізраїлі до 11 зросла кількість загиблих українських громадян внаслідок терористичного нападу ХАМАСу.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. "МЗС України може підтвердити загибель одинадцятьох українців в Ізраїлі", - зауважив дипломат.

Водночас, як зазначив речник, іще дев‘ять громадян України вважаються зниклими безвісти.

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При цьому, дані Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, які є у розпорядженні УНІАН, свідчать про загибель 12 українців та про вісьмох громадян України, які вважають зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше раніше було відомо про сімох загиблих українців в Ізраїлі.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу обстріляли Ізраїль із сектора Гази, а потім вдерлися на ізраїльську територію. Бойовики вбивали людей, захоплювали землі, а також брали полонених та займалися грабунком.

В Ізраїлі була оголошена мобілізація і початок операції "Залізні мечі". Армія Ізраїлю зачищала територію від супротивників і потужно била по сектору Гази у відповідь. Унаслідок атаки бойовиків загинули більше тисячі осіб. Наразі відомо, щоЦАХАЛу вдалося ліквідувати декількох ватажків ХАМАСу.

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