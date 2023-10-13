Терористи знімали на відео викрадення пенсіонерки.

Ізраїльська армія знесла палестинську піцерію в місті Хувар, розташованому на Західному березі річки Йордан, через знущальну рекламу.

Як пише The Times of Israel, заклад розмістив знімок літньої ізраїльтянки, яку бойовики ХАМАС викрали, змусивши сфотографуватися зі зброєю і знаком "V". Фото жінки прифотошопили до піци, а підпис супроводили усміхненими смайлами. За даними ЗМІ, викрадена жінка пережила Голокост.

Поселенці, дізнавшись про рекламу, зібралися навколо магазину і зажадали знести його. На місце прибув ЦАХАЛ і бульдозером зніс фасад магазину, після чого піцерію опечатали. Повідомляється, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу "особисто брав участь у цьому кроці".

Глава Центрального командування Єгуда Фокс наказав закрити піцерію на п'ять місяців через підбурювання і підтримку терористичної діяльності.

Власники піцерії на своїй сторінці в Facebook заявили, що це оголошення опублікував хтось інший, щоб нашкодити їм. За даними журналістів, власника закладу затримали.

"Ми проти того, щоб заподіювати шкоду чоловікам і жінкам, ми просто хочемо гідно заробляти на життя і жити в мирі з усіма. Ми дуже шкодуємо про те, що члени нашої сім'ї та інші люди постраждали", - додали вони.

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Нагадаємо, що ЦАХАЛ закликав все палестинське населення на півночі сектора Гази евакуюватися в південну частину Гази протягом доби. В ООН вважають, що це може призвести до руйнівних гуманітарних наслідків.

Водночас терористи ХАМАС сказали, що жителі півночі Гази повинні залишатися в своїх будинках, щоб "твердо стояти перед обличчям огидної психологічної війни".

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