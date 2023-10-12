Крім того, ліквідовано агента ХАМАС, який транслював жахливу атаку на ізраїльську територію.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вночі ліквідувала високопоставленого бойовика ХАМАС Мухаммеда Абу Шамалу внаслідок удару по секторі Газа.

Як пише The Times of Israel, Мухаммед Абу Шамала був старшим оперативником військово-морських сил терористичних груп у південній частині сектора Газа.

"Будинок Абу Шамали також використовувався для зберігання військово-морської зброї, призначеної для використання в терористичних операціях проти Ізраїлю", - повідомляють в ЦАХАЛ.

У розмові з журналістами речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі сказав, що військові також ліквідували Мустафу Шахіна - агента ХАМАС, який знімав і транслював смертоносну атаку терористичної групи на південь Ізраїлю в суботу.

"Ми зведемо рахунки з усіма, хто був причетний до жахів війни. Ми беремо відео з Інтернету та ідентифікуємо їх за допомогою системи розпізнавання облич", - каже Хагарі.

За даними ЦАХАЛу, протягом ночі вони завдали окремих ударів по десятках об’єктів, що належать ХАМАС.

Напад ХАМАС на Ізраїль: основне

Рано вранці у суботу, 7 жовтня, бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на Ізраїль. З сектора Гази в бік країни випустили тисячі ракет, сотні територистів проникли в ізраїльські населені пункти. Проривалися бойовики з землі, повітря і води.

Відомо, що жертвами нападу ХАМАС стали понад 1200 людей. За офіційними даними, серед них щонайменше три українці.

ЗМІ повідомляють, що ХАМАС готував напад на Ізраїль більше року. При чому день атаки було обрано не випадково. Бойовики здійснили напад на країну в шабат і єврейське свято навмисно – щоб завдати максимальної шкоди.

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