Процес відновлення електрики у місті тільки почався, а коли він закінчиться й електрика з'явиться у кожному будинку, як і газопостачання, то тоді можна буде говорити, що Ізюм готовий до зими.

В Ізюмі цього сезону неможливо відновити централізоване теплопостачання у всі домівки через велику кількість зруйнованих будинків.

Про це заявив заступник міського голови Ізюма Володими Мацокін в ефірі "Еспресо".

"Не можна сказати, що Ізюм сьогодні готовий, тому ми пропонуємо перш за все вразливим категоріям населення, людям з інвалідністю та родинам з дітьми, добровільну евакуацію. Обласна військова адміністрація над цим працює і процес йде, підкреслюю це добровільна евакуація", - зазначив він.

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За словами Мацокіна, процес відновлення електрики у місті тільки почався, а коли він закінчиться й електрика з'явиться у кожному будинку, як і газопостачання, то тоді можна буде говорити, що Ізюм готовий до зими.

"Але я хочу зауважити, що теплопостачання в усі багатоповерхові будинки не буде, це буде таке точкове рішення, тому що багато будинків зруйновано і централізованого теплопостачання у всі будинки від наших тепломереж у місті Ізюмі цього сезону не буде. Треба розуміти, що на сьогодні це не можливо зробити з урахуванням великого ступеня руйнування нашого міста", - підсумував посадовець.

Звільнення Харківщини

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

Понад п’ять місяців близько 150 тис. українців жили перебували в окупації.

Зокрема в Ізюмі внаслідок 5 місяців боїв і окупаціїї більшість будинків зруйновані настільки, що їх неможливо підготувати до опалювального сезону. Там досі немає зв'язку, світла і води. Містяни потребують їжі та медикаментів.

Днями повідомлялося, що в деокупованому Ізюмі відновлюють надання медичних послуг.