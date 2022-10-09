У місті відкрили мобільний госпіталь, потужності якого дозволяють приймати близько 100 пацієнтів в день.

В деокуповпному Ізюмі Харківської області відновлюють надання медичних послуг населенню.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у місті відкрили мобільний шпиталь, який вже відвідав міністр охорони здоров'я Олег Ляшко.

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Синєгубов зазначив, що потужності шпиталю дозволяють приймати близько 100 пацієнтів в день та робити щодня до чотирьох оперативних втручань.

"Мобільний заклад оснащений усім необхідним обладнанням, кваліфікованим персоналом, містить шість ліжок інтенсивної терапії", - розповів голова ОВА.

"Продовжуємо працювати над відновленням медичної інфраструктури Ізюмщини. В найближчих планах – початок відбудови приміщення Ізюмської лікарні з центрами первинної та екстреної медичної допомоги", - поділився Синєгубов.

Звільнення Харківщини

14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських загарбників.

В окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тис. українців.

Зокрема в Ізюмі внаслідок 5 місяців боїв і окупаціїї більшість будинків зруйновані настільки, що їх неможливо підготувати до опалювального сезону. Там досі немає зв'язку, світла і води. Містяни потребують їжі та медикаментів.

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