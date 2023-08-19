Погоджено документацію про відведення землі для Національного військового кладовища у Фастівському районі Київщини

Кабінет міністрів погодив документацію про відведення землі для Національного військового меморіального кладовища у Фастівському районі Київщини.

Про це повідомляється у Telegram прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Уряд прискорить терміни проектування Національного військового меморіального кладовища. Прийняли документ, який врегульовує процедуру проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області, а також механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб", - зазначив Шмигаль.

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Інші деталі щодо прийнятого документу він не уточнив.

Створення військового кладовища - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні Київрада своїм рішенням підтримала створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні, надавши дозвіл держустанові "Національне військове меморіальне кладовище" на розробку землеустрою ділянки столичної землі в рамках створення національного комплексу вшанування полеглих українських воїнів. Згідно з цим рішенням передбачалось передати держустанові у постійне користування для будівництва Національного військового меморіального кладовища 8 га міських земель на проспекті Броварському в межах Лісового кварталу № 25 Дніпровського лісництва у Дніпровському районі Києва.

Заступник Київського міського голови Петро Пантелеєв, який доповідав стосовно цього питання, зауважив, що з близько 100 га, які будуть загалом використовуватись під меморіальне кладовище, 90 га – це державні землі заповідника.

Тоді мер Києва Віталій Кличко зауважив, що раніше було підтримано пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла.

2 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві (реєстр. №9240). Ним спрощується процедура відведення земельної ділянки 90 га під розміщення кладовища на Броварському проспекті у Дніпровському районі столиці - землю можна буде оформляти без розроблення містобудівної документації, погодження Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Але у серпні родичі загиблих військовослужбовців заявили про перешкоджання створенню Національного військового кладовища у Биківні. За їх словами, для нього шукають нове місце. На прес-конференції голова громадської організації родин загиблих захисників України "Серце назовні" Віра Литвиненко повідомила, що "представник Інституту національної пам’яті розказав, що в Биківні ділянка мала". За її словами, родини загиблих військовослужбовців розцінюють ситуацію як "навмисне затягування часу".

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