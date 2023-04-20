Депутати планують передати 8 га столичної землі у Биківні державі під меморіальне кладовище.

Київрада підтримала створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні, надавши дозвіл держустанові "Національне військове меморіальне кладовище" на розробку землеустрою ділянки столичної землі в рамках створення національного комплексу вшанування полеглих українських воїнів.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 79 депутатів із 88 зареєстрованих у сесійній залі. Проект рішення розглядався як невідкладний.

За словами Київського міського голови Віталія Кличка, йдеться про земельну ділянку у 8 га, яку надалі передбачається передати держустанові у постійне користування для будівництва Національного військового меморіального кладовища на проспекті Броварському в межах Лісового кварталу № 25 Дніпровського лісництва у Дніпровському районі Києва.

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Заступник Київського міського голови Петро Пантелеєв, який доповідав стосовно цього питання, зауважив, що з близько 100 га, які будуть загалом використовуватись під меморіальне кладовище, 90 га – це державні землі заповідника.

"За свідченнями людей-старожилів, лісівників, експертів з історії, на території, яка обрана зараз – немає поховань, але будуть проведені додаткові дослідження", - зауважив він.

За його інформацією, наразі передбачається, що транспортне сполучення з меморіальним кладовищем буде забезпечене від станції метро "Лісова". Обговорюється також продовження лінії метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, на початку сьогоднішнього засідання сесії Київради мер столиці Віталій Кличко закликав депутатів підтримати рішення щодо створення Національного військового меморіального кладовища для захоронення полеглих захисників України, яке планується облаштувати на майже 100 га у Биківні.

За його словами, сьогоднішнє рішення Київради дасть старт розробці документації щодо створення цього меморіалу. Кличко зауважив, що за його створення відповідає держава і місце визначає уряд. Раніше Київрада підтримала пропозицію уряду щодо Лисої гори, але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню.

Кличко повідомив, що на території селища у власності столиці є 8 га землі і їх необхідно вивести для створення меморіального кладовища. Поруч з цією територією приблизно 90 га державних земель.

Проект Національного військового меморіального кладовища

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національного військового меморіального кладовища.

14 квітня 2023 року в ефірі інформаційного телемарафону перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун повідомив, що відкриття першої черги Національного військового меморіального кладовища та перші поховання там плануються на кінець осені цього року. Нещодавно стало відомо, що на його території можна розмістити приблизно 50 тисяч могил, не враховуючи колумбарії.

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