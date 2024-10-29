У Кабміні пришвидшують процедури для початку накладення на ухилянтів обмеження у праві керування авто. Про це повідомляє Судово-юридична газета.
Як зазначає видання, Міністерство оборони повідомило, що відтепер ТЦК, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо ухилянтів.
"Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС", - сказано у повідомленні Міноборони.
Зазначається, що це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції. Там додали:
"Цифровізація взаємодії між відомствами має забезпечити більш ефективне виконання завдань у сфері мобілізаційної підготовки та військового обліку".
Як пише видання, судячи зі змісту змін, йдеться про спрощення для ТЦК доведення в суді факту неможливості доставити особу, щоб застосувати до неї окремий захід - тимчасове обмеження у праві керування автомобілем.
Мобілізація в Україні - останні новини
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в першому читанні законопроект, який передбачає спрощення притягнення до відповідальності військовозобов'язаних за ухилення від мобілізації. Документ розширює коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу.