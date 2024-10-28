Умєров назвав це рішенням про відновлення справедливості.

Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними щодо порушників призову через електронну систему.

Про це у Telegram повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, посилаючись на відповідне рішення уряду. За його словами, цифровізація оборонної сфери зробить процес призову на службу більш справедливим та ефективним.

Він зазначив, що обмін даними через електронну систему дозволить правоохоронцям швидко отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів:

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"Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік - більше прозорим".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні Кабмін вніс зміни до порядку проведення призову під час мобілізації. Так, повістки отримали унікальні QR-коди, за допомогою яких можна перевірити всю інформацію, яку вони містять.

Раніше у Міністерстві оборони розповіли про результати діяльності українських центрів рекрутингу. Згідно з оприлюдненими даними, до таких центрів вже звернулися понад 22 тисячі людей.

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