Згідно з законопроектом, після повернення "Укрпоштою" неврученого виклику передбачається, що ТЦК зможе одразу скласти постанову про штраф.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в першому читанні законопроект, який передбачає спрощення притягнення до відповідальності військовозобов'язаних за ухилення від мобілізації.

Як пише Судово-юридична газета, документ розширює коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. Так, зміни до ст.258 КУпАП передбачають, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, щоб одразу винести постанову про заочний штраф, а не складати протокол, як раніше.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні" - зазначено у законопроекті.

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Повістки по пошті - що відомо

Українцям почали надсилати повістки поштою, що стане звичайною практикою в умовах воєнного стану. Наскільки цей процес законний і які можуть бути наслідки, якщо проігнорувати повістку, яку вам відправили в поштову скриньку, розповів адвокат Дмитро Франчук.

УНІАН розповідав, коли накладається штраф за неотримання повістки. Адвокат пояснила, що адміністративна відповідальність у цьому випадку передбачає стягнення на суму від 17 тисяч гривень.

Згідно з постановою Кабміну, повістки від ТЦК зберігатимуться на пошті лише три доби. Якщо за цей час військовозобов’язаний не забере повістку, йому загрожуватиме штраф у 17 – 25,5 тисяч гривен.

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