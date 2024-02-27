Кабінет міністрів призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це за результатами засідання уряду повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Призначено за поданням Конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції", - зазначив Мельничук.
Також, за його словами, тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Андрія Миколайовича Даника.
Зміна керівництва НАЗК і ДСНС - деталі
25 лютого Конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії. До цього Павлущик старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.
Конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.
Раніше НАЗК очолював Олександр Новіков. 15 січня у нього завершився чотирирічний термін повноважень на посаді.
Андрій Даник з січня 2020 року до вересня 2023 перебував на посаді начальника Головного управління ДСНС України у Черкаській області. Наразі - заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Як відомо, 25 серпня уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС. Виконання обов’язків голови ДСНС було покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.