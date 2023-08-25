Виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника Володимира Демчука.

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як йдеться у повідомленні МВС, виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

"Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 4 серпня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи п'ятьом посадовцям ДСНС, яким оголосили про підозру у справі про падіння вертольота ДСНС у Броварах 18 січня 2023 року.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував кадрові зміни у цьому відомстві. "Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни", - повідомляв тоді він.

Хто такий Сергій Крук

Кабінет Міністрів призначив Сергія Крука головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій 16 лютого 2022 року. Він змінив на цій посаді Миколу Чечоткіна, якого звільнили 10 листопада 2021 року.

Крук перед призначенням працював начальником Головного управління ДСНС у Рівненській області.

Загалом в органах пожежної охорони Міністерства з надзвичайних ситуацій та Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Круг працює з вересня 1994 року.

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