Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як йдеться у повідомленні МВС, виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.
"Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 серпня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи п'ятьом посадовцям ДСНС, яким оголосили про підозру у справі про падіння вертольота ДСНС у Броварах 18 січня 2023 року.
Того ж дня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував кадрові зміни у цьому відомстві. "Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни", - повідомляв тоді він.
Хто такий Сергій Крук
Кабінет Міністрів призначив Сергія Крука головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій 16 лютого 2022 року. Він змінив на цій посаді Миколу Чечоткіна, якого звільнили 10 листопада 2021 року.
Крук перед призначенням працював начальником Головного управління ДСНС у Рівненській області.
Загалом в органах пожежної охорони Міністерства з надзвичайних ситуацій та Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Круг працює з вересня 1994 року.