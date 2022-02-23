Тепер для перетину державного кордону громадяни України не зобов’язані мати "ковідні" документи.

Кабінет міністрів скасував вимогу про обов’язкову самоізоляцію та встановлення додатку "Вдома" або обсервацію для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про щеплення, негативного тесту на COVID-19 чи довідки про одужання.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, відповідні зміни до постанови Кабміну №1236 ухвалили під час засідання уряду.

Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати "ковідні" документи: "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат чи документ про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу.

Окрім того, скасовано заборону на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Громадяни ж України, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію. Таку норму також скасували.

Нагадаємо, раніше сьогодні РНБО підтримала введення надзвичайного стану, рішення за Верховною Радою.

Ввечері має відбутися позачергове засідання парламенту, де розглядатимуть рішення щодо запровадження надзвичайного стану.

Загроза повномасштабного нападу Росії

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".

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