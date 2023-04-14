В даний час вирішуються питання з відведенням землі для кладовища.

Відкриття першої черги Національного військового меморіального кладовища та перші поховання там плануються на кінець осені цього року.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. За його словами, вже затверджена земельна ділянка, де планують зводити кладовище, при міністерстві створена державна установа, яка буде займатися його будівництвом, а також ведеться робота по передачі землі в цю держустанову.

"Ділянки, які розглядаються під забудову Національного військового меморіального кладовища, - це безпосередньо на проспекті Броварському Дніпровського района міста Києва. По нашим розрахункам, по тому графіку, який ми розробили і затвердили в Кабінеті міністрів, ми розраховуємо на відкриття і початок поховання на першій черзі Національного військового меморіального кладовища в кінці осені цього року", - сказав він.

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Створення військового кладовища

31 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національного військового меморіального кладовища.

Згідно з законом, порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначається Кабміном. Витрати на поховання на території цього цвинтаря фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

4 жовтня уряд ухвалив постанову, яка дозволяє Мінветеранів створити в сфері свого управління державну установу "Національне військове меморіальне кладовище" та забезпечити її діяльність.

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