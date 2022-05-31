На військовому меморіальному кладовищі заборонено ховати колишніх КДБістів і посадовців КПРС та органів радянської влади.

Верховна Рада ухвалила закон про створення Національного військового меморіального кладовища.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища" (реєстраційний номер 4225) проголосували 288 народних депутатів.

Як повідомив у Facebook народний депутат Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність"), це буде місце пам’яті й слави героїв, що полягли за Україну – з меморіалом і музейним комплексом.

"Під час обговорення вдалося переконати колег повернути в текст законопроекту важливу норму, яку профільний комітет викинув з нього під час другого читання: на військовому меморіальному кладовищі заборонено ховати колишніх КДБістів і посадовців КПРС та органів радянської влади",- повідомив він.

Відповідно до закону, Національне військове меморіальне кладовище є об’єктом права державної власності та не підлягає приватизації або передачі в оренду. Також зазначається, що замовником будівництва Національного військового меморіального кладовища є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, а здійснюється будівництво за рахунок коштів державного бюджету.

Порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначається Кабінетом Міністрів.

Витрати на поховання померлих на території Національного військового меморіального кладовища здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

Вас також можуть зацікавити новини: