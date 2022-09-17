Мінсоцполітики доручили прискорити винесення вже напрацьованого законопроекту до Верховної Ради.

Кабмін пропонує ввести обов'язковий накопичувальний рівень пенсії з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.

"Накопичувальний рівень стане доповненням до солідарної системи", - зазначив він.

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Шмигаль доручив Мінсоцполітики прискорити винесення вже напрацьованого законопроекту до Верховної Ради.

"Згідно з проектом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства повинні напрацювати всю нормативну базу, щоб накопичувальна пенсія запрацювала вчасно", - пояснив прем'єр.

За його словами, також чиновники обговорили створення єдиного соціального реєстру.

"Це разом із впровадженням накопичувальної пенсії реформа номер один для Мінсоцполітики. Тому всі зацікавлені міністерства повинні прискорити відповідні напрацювання", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Рада заборонила знижувати виплати майбутнім пенсіонерам через зменшення доходу під час війни.

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