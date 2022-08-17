Право на це мають внутрішньо переміщені пенсіонери, які тимчасово проживають у гірських районах.

Внутрішньо переміщені пенсіонери, які тимчасово перебувають у гірських районах, мають право отримати 20% надбавку до пенсії.

Про механізм отримання розповіла керівник Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська в ефірі інформаційного телемарафону.

"Для того, щоб отримати надбавку до пенсії (внутрішньо переміщена - УНІАН) особа має звернутися до органу Пенсійного фонду особисто або через портал електронних послуг, якщо має кваліфікований електронний підпис, і подати звернення і документ, який засвідчує, що людина живе зараз в гірському населеному пункті", - сказала вона.

Посвідчення видається в ЦНАП або територіальною громадою. Людина обов'язково повинна мати це посвідчення, підкреслила Недзельська.

Пенсії під час війни:

У Мелітопольському районі окупанти видали людям пенсії, проте в рублях і половина купюр виявилася фальшивою. Росіяни спробували звинуватити у видачі фальшивих грошей Україну, проте всі ці спроби з тріском провалилися.

15 серпня 2022 року "Укрпошта" почала виплачувати пенсії у звільнених селах Херсонщини.

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