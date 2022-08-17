Внутрішньо переміщені пенсіонери, які тимчасово перебувають у гірських районах, мають право отримати 20% надбавку до пенсії.
Про механізм отримання розповіла керівник Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська в ефірі інформаційного телемарафону.
"Для того, щоб отримати надбавку до пенсії (внутрішньо переміщена - УНІАН) особа має звернутися до органу Пенсійного фонду особисто або через портал електронних послуг, якщо має кваліфікований електронний підпис, і подати звернення і документ, який засвідчує, що людина живе зараз в гірському населеному пункті", - сказала вона.
Посвідчення видається в ЦНАП або територіальною громадою. Людина обов'язково повинна мати це посвідчення, підкреслила Недзельська.
Пенсії під час війни:
У Мелітопольському районі окупанти видали людям пенсії, проте в рублях і половина купюр виявилася фальшивою. Росіяни спробували звинуватити у видачі фальшивих грошей Україну, проте всі ці спроби з тріском провалилися.
15 серпня 2022 року "Укрпошта" почала виплачувати пенсії у звільнених селах Херсонщини.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий: міністр фінансів заявив про перегляд усіх видатків
- Прийняття заявок на виплати переселенцям від ЮНІСЕФ призупинено: кого і як це торкнеться
- "Цифри не катастрофічні": у Мінфіні розповіли про курс долара та інфляцію у 2023 році