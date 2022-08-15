За ухвалення закону проголосував 291 народний депутат.

Верховна Рада ухвалила закон щодо недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам за місяці часткового зменшення доходу на період дії воєнного стану.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, за прийняття в цілому законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо можливості виключення періоду страхового стажу для обчислення пенсії під час воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (№ 7453) проголосував 291 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам за місяці часткового зменшення доходу на період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Дещо раніше у Кабміні заявили, що до завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати.

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