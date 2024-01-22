Охорона евакуювала їх через невідомий БПЛА в небі.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров у понеділок, 22 січня, прибув до окупованого Маріуполя. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Кадиров приїхав до зруйнованого міста, щоб "протягнути" свого сина Адама на посаду мера Маріуполя. "Точніш - на голову адміністрації, яку призначає Пушилін. У першій половині дня він мав провести нараду в міській окупаційній адміністрації по вул. Громової, а потім красиво позувати в Філармонії. Де, власне, наголосити, "дон-дон", що син має бути тут головним", - зазначає Андрющенко.

Однак після наради охорона Кадирова помітила за 300 метрів від будівлі адміністрації безпілотний літальній апарат та швидко евакуювала його з міста. Виявилося, що дрон підняли у повітря, щоб зняти гру в футбол.

Відео дня

Що відомо про сина Кадирова:

Нагадаємо, що влітку 15-річний син Адам Кадиров побив у СІЗО росіянина, якого заарештували та перевели у Чечню після спалення Корану.

Згодом Кадиров опублікував відео побиття та зазначив, що пишається вчинком свого сина. Більш того, згодом Адаму присвоїли звання Героя Чеченської Республіки та призначили його на посаду начальника відділу забезпечення безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: