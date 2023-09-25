На відео показано, як 15-річний Адам Кадиров б'є Микиту Журавеля, який спалив Коран.

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його 15-річний син Адам б'є Микиту Журавеля, що спалив Коран. Він похвалив сина за такий вчинок і заявив, що той "правильно зробив".

"Не люблю недомовленість. Завжди краще ставити остаточну крапку – правдиву і чесну. У мережі досі сперечаються за фактом побиття Адамом Кадировим спалювача Священного Корану Микити Журавеля, пособника спецслужб України. Це було чи не було? Побив і правильно зробив. Більш того, я вважаю, що той, хто зазіхнув на будь-яке Святе Письмо, в тому числі демонстративно спалює його, образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, повинен понести суворе покарання", – написав Кадиров в Телеграм.

Він згадав про те, що в Чечні є закони. Зокрема, заявив, що в країні діє "унікальний закон, що захищає Священні Писання, підписаний президентом Росії Володимиром Володимировичем Путіним".

Крім того, Кадиров вважає, що РФ ростить суспільство "в ідеалах толерантності, терпимості та любові один до одного".

"Релігійні цінності громадян країни охороняються державою на найвищому рівні. І це не відняти провокаторам! Низькі вчинки посягання на святе притаманні тільки людям цинічним, аморальним, безхребетним і продажним, які бажають внести розлад в суспільство, яке наша держава ростить в ідеалах толерантності, терпимості і любові один до одного. Ці мерзоти не розуміють мови переконання, не хочуть будувати державу, розвивати її. Не хочуть, щоб у Росії всі жили пліч-о-пліч у мирі та розумінні. Подібні провокатори і зрадники – хвора пухлина на тілі, яку потрібно припікати", – додав Кадиров.

Він підкреслив, що пишається вчинком 15-річного Адама. За словами Кадирова, його сина завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед більш старших. Нібито завдяки цьому у нього "формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії".

"Поважаю його вибір", – резюмував глава Чечні.

Справа Микити Журавеля

У травні 2023 року житель Волгограда спалив Коран. Після затримання його допитали. Він нібито зізнався в тому, що зробив це "за вказівкою спецслужб України за винагороду 10 тисяч рублів".

Незважаючи на те, що все сталося у Волгограді, і сам Микита Журавель – уродженець цього міста, його вирішили відправити до Чечні.

Пізніше стало відомо, що 15-річний син Рамзана Кадирова особисто б'є в'язнів. У серпні уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що отримала від Журавеля скаргу про те, що в грозненському СІЗО його побив син Кадирова.

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