Окрім того, у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

У Києві відновлюють навчання для школярів та студентів через скасування локдауну. Вже з 5 травня діти повертаються до садочків, шкіл та вишів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу.

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Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу заявив, що столиця послаблює карантин. Через скасування локдауну в Києві відновлюється і навчальний процес.

Так, з середи, 5 травня, учні всіх класів можуть повернутися за парти. Також відкриваються садочки і виші, тому студенти теж можуть навчатися в очному режимі.

Окрім того, у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

До слова, учні у Львові та області також повертаються до очного навчання. Регіон перейшов з червоної до жовтої зони карантину. Так, з 26 квітня учні шкіл Львівщини навчаються очно, а у Львові учні 5 – 11 сядуть за парти з 5 травня.

Карантин у Києві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Києві з суботи, 1 травня, будуть послаблені протиепідемічні заходи. Громадський транспорт відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі, відкриються заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. Навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах у місті буде відновлено з наступної середи, 5 травня.

Київ з 23 березня перебуває у «червоній» зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

З 5 квітня у столиці через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи.

14 квітня у Києві дію жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

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Автор: Вікторія Гордієнко