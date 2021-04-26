Учні старших класів повернуться до шкіл із 5 травня.

У Львові у зв’язку переходом до «жовтої» зони карантину з 26 квітня відновлюють роботу заклади громадського харчування, непродовольчі магазини, торгово-розважальні центри та заклади культури.

Як повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожВідсьогодні у Львівській області скасовується "червоний" рівень епіднебезпеки

Згідно з рішенням, відсьогодні у Львові запрацюють заклади громадського харчування, непродовольчі магазини, кінотеатри, театри, музеї, галереї.

Окрім того, учні старших класів повернуться до шкіл із 5 травня.

Також з 27 квітня пільги на громадський транспорт діятимуть з 11:00 до 16:00.

Як зазначено у рішенні, на території міста забороняється проведення масових заходів та робота нічних клубів.

«Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до «жовтої» зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені. Державна комісія своїм позачерговим рішенням не може зупинити поширення епідемії. І ми за один день не стали всі здоровими і захищеними. Тому я прошу всіх бути обережними. Уникайте місць скупчення людей. Бережіть себе та своїх близьких!», - заявив Садовий.

Карантин у Львові: що відомо

Як повідомляв УНІАН, жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до «червоної» зони карантину.

25 квітня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Львівської області.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська