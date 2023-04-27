Михайло Подоляк нагадав, що у нас є ворог - Російська Федерація.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, навіщо керівнику Головного управління розвідки карта Москви. Він зазначив, що Кирило Буданов вивчає внутрішнє "кодло" ворога.

"А яка карта повинна висіти? У нас є ворог конкретний – Росія. Безумовно, розвідник, якого бояться в Росії, повинен вивчати внутрішнє кодло ворога. І повинен детально знати. Тому що, підкреслюю, ми ж не розуміємо, які будуть події в Росії через деякий час", - відзначив Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

При цьому він вказав, що. можливо, Росія проситиме ввести миротворчий контингент, щоб зберегтися в межах 1-2-3 садового кільця, щоб їх не вбили свої ж. За словами радника глави ОПУ, Буданов "людина з досить глибинною гуманістичною складовою", тому може запропонувати росіянам "миротворчі послуги".

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Карта Москви в кабінеті Буданова - що відомо

Спочатку в кабінеті глави ГУР Міноборони Кирила Буданова висіла карта світу, на якій чорним маркером була розділена територія РФ. При цьому в складі України опинилися Курська, Бєлгородська області та Кубань.

Пізніше журналісти видання Forbes під час інтерв'ю помітили, що ця карта вже лежить складена на столі. Буданов заявив, що зняв карту, тому що тепер "ми її ріжемо".

Нещодавно в кабінеті Буданова знову помітили карту, але цього разу карту Москви.

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