Глава ГУР Міноборони тепер зберігає карту складеною на столі.

Голова Головного управління розвідки Міністерств оборони України Кирило Буданов зняв зі стіни карту з розділеною Російською Федерацією, яка висіла в його кабінеті. За його словами, тепер "ми її ріжемо".

Раніше в кабінеті Буданова висіла карта світу, на якій чорним маркером була розділена територія РФ. У складі України опинилися Курська, Бєлгородська області та Кубань, Калінінградській область красувалася з написом "ФРН", на Карелії і північному заході - "Ф", Кавказі увійшов до складу Ічкерії, центральні області і частина Сибіру утворили ЦАР, на Далекому Сході було написано "К", а Курильські острови відійшли Японії.

Тоді у глави ГУР Міноборони запитали, чи є карта планом на майбутнє після перемоги України.

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"Всі бачать те, що вони хочуть бачити. Можливо, це просто широкий маркер. А може, і ні", - відповів Буданов.

Журналісти видання Forbes під час інтерв'ю помітили, що ця карта вже лежить складена на столі.

Майбутнє України після війни - думка Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що після звільнення всіх окупованих Росією територій і виходу на кордони 1991 року Україна повинна створити умови для зони безпеки вздовж кордонів.

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