Голова Головного управління розвідки Міністерств оборони України Кирило Буданов зняв зі стіни карту з розділеною Російською Федерацією, яка висіла в його кабінеті. За його словами, тепер "ми її ріжемо".
Раніше в кабінеті Буданова висіла карта світу, на якій чорним маркером була розділена територія РФ. У складі України опинилися Курська, Бєлгородська області та Кубань, Калінінградській область красувалася з написом "ФРН", на Карелії і північному заході - "Ф", Кавказі увійшов до складу Ічкерії, центральні області і частина Сибіру утворили ЦАР, на Далекому Сході було написано "К", а Курильські острови відійшли Японії.
Тоді у глави ГУР Міноборони запитали, чи є карта планом на майбутнє після перемоги України.
"Всі бачать те, що вони хочуть бачити. Можливо, це просто широкий маркер. А може, і ні", - відповів Буданов.
Журналісти видання Forbes під час інтерв'ю помітили, що ця карта вже лежить складена на столі.
Майбутнє України після війни - думка Буданова
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що після звільнення всіх окупованих Росією територій і виходу на кордони 1991 року Україна повинна створити умови для зони безпеки вздовж кордонів.