Буданов розповів, що кіт живе у ГУР, це його дім.

Ведучий Дмитро Комаров побував у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Там він поспілкувався з главою ГУР Кирилом Будановим та побачив "пухнастого шпигуна".

Візит Комарова до ГУР відбувся не просто так. Для свого фільму "Рік", прем'єра якого відбулася учора, він спілкувався з військовими та показав рік героїчної боротьби українців з окупантами.

У кабінеті Буданова Комаров помітив кота. Пухнастий одразу зацікавив журналіста. Буданов розповів, що цей кіт живе у ГУР, його звуть Гюнтер.

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"Він тут народився і живе тут, десь на території. Він просто гуляє територією", - пояснив начальник ГУР.

Комаров навіть пожартував, що цей "пухнастий шпигун" знає дуже багато державних таємниць. Буданов додав, що кіт навіть пережив ракетний удар. Як пояснив начальник ГУР, у будівлю установи одного разу поцілила ракета окупантів. На щастя, він не постраждав, у нього все добре.

Нагадаємо, для свого фільму "Рік" Комаров побував не тільки у ГУР. Він відвідав "Центр прийняття рішень", а також їздив на кордон з РФ, де був буквально "на мушці" у російських снайперів.

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