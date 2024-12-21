Кінцевої мети агресор не досяг, зауважив перший заступник міністра.

Днями Україна зазнала масштабної кібератаки з боку РФ. Такої потужної атаки раніше не було, заявив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

В етері телеканалу "Ми – Україна" він наголосив, що кінцевої мети агресор не досяг. Водночас Кучерявенко визнав, що на певний час виникли "дуже принципові" незручності для громадян.

"Мін'юст працює в режимі 24/7 для відновлення реєстрів. Більш-менш чіткі терміни абсолютного відновлення роботи реєстрів ми зможемо надати у понеділок-вівторок. До цього моменту буде відновлено, як ми сподіваємось, платформи, на яких будуть формуватися і відновлюватися реєстри. Близько 2 тижнів має пройти до повного відновлення реєстрів", – додав перший заступник міністра.

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Кучерявенко наголосив, що жодної інформації внаслідок атаки втрачено не було.

"У нас є в наявності відповідні копії інформації реєстрів. Як раз на них ми будемо спиратися при відновленні реєстрів", – констатував він.

Кібератака на держреєстри України

19 грудня сталася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Як розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, за атакою стояла Росія.

Як наслідок – було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Тоді час першочергового відновлення оцінювали в орієнтовно до 2 тижнів.

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