Стверджується, що тенденція крадіжок велосипедів в житловому масиві "набула загрозливих масштабів".

Один з найбільших київських сервісів велопрокату BikeNow заборонив паркувати велосипеди в житловому масиві Троєщина. У компанії заявили, що велосипеди там масово крадуть.

Таке повідомлення з'явилося у Facebook компанії.

"Ми розуміємо, що в цьому житловому масиві проживає дуже багато наших відданих клієнтів, і чудових небайдужих людей. Однак тенденція крадіжок велосипедів тут набула загрозливих масштабів", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що ще в першій половині літа випадки крадіжок були поодинокими, а деякі велосипеди навіть вдавалося повернути за допомогою поліції. Але в останній місяць ситуація "швидко розвинулася до жахливої".

Зазначається, що не допомогли навіть часткові обмеження зон паркування. Велосипеди продовжують зникати, і ця ситуація ставить під загрозу подальше існування сервісу.

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Раніше в Києві копи затримали чоловіка за підозрою в крадіжці велосипедів, які доступні для оренди на вулицях міста.

Правоохоронців на вулицю Лісковську викликав власник сервісу з прокату велосипедів. Він заявив про крадіжку і надав дані датчика, які свідчать, що вкрадений транспорт знаходиться саме там.

Обстеживши вказане місце, патрульні помітили чоловіка, який ніс заблокований прокатний велосипед. Під час спілкування інспектори з'ясували, що громадянин не має при собі документів, але той повідомив, що може зайти додому і взяти їх, щоб підтвердити свою особу.

Чоловік дійсно проживав неподалік. Коли ж він відкрив двері в квартиру, то патрульні одразу помітили ще один велосипед прокатного сервісу в коридорі. Як виявилося, в квартирі чоловіка знаходився ще один, такий же велосипед, але в розібраному стані.

Автор: Дмитро Захаров