Маленьким футболістам подарували п'ять м'ячів, п'ять шарфів та безкоштовні заняття.

П'ять хлопчиків з київської Троєщини буквально прокинулися після того, як зняли гімн у їх виконанні перед дворовим матчем. Малий футболістів запросили в Будинок футболу.

Про це повідомляє прес-служба Української Асоціації футболу в Facebook.

За його словами, маленькі патріоти в Будинку футболу зустрілися з футболістами національної команди Сергієм Кривцовим і Денисом Поповим. Крім того, вони змогли поспілкуватися з легендами українського футболу Олексій Михайличенко та Анатолій Дем'яненко.

Також юні футболісти отримали автографи від кумирів, їм вручили пам'ятні подарунки та форму для тренувань.

За словами Дмитра Сірченка, який і оприлюднив відео з маленькими футболістами, хлопцям подарували п'ять м'ячів, п'ять шарфів і безплатні заняття в ФК Вигурівщина.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві на Троєщині маленькі футболісти заспівали гімн України перед тим, як грати у футбол у себе у дворі, і зворушили користувачів соцмереж.

Відео розчулило користувачів соцмережі: одні впевнені, що ці хлопці - майбутнє України, інші дякують їхнім батькам за виховання, а треті закликають УАФ знайти хлопців і нагородити їх футбольними сувенірами

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова