Крадені велосипеди вдома він розбирав на запчастини.

У Києві копи затримали чоловіка за підозрою в крадіжці велосипедів, які доступні для оренди на вулицях міста.

Про це повідомила патрульна поліція столиці на сторінці у Facebook.

Правоохоронців на вулицю Лисківську викликав власник сервісу з прокату велосипедів. Він заявив про крадіжку й надав дані датчика, які свідчать, що вкрадений транспорт перебуває саме там.

"Обстеживши вказане місце, патрульні помітили чоловіка, який ніс заблокований прокатний велосипед. Під час спілкування інспектори з'ясували, що громадянин не має при собі документів, але той повідомив, що може зайти додому та взяти їх, щоб підтвердити свою особу. Чоловік дійсно проживав неподалік. Коли ж він відчинив двері у квартиру, то патрульні одразу помітили ще один велосипед з прокатного сервісу у коридорі. Як виявилося, що у квартирі чоловіка перебував ще один, такий самий, велосипед, але у розібраному стані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді у перші дні роботи системи оренди електротранспорту вкрали сім самокатів.

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Автор: Юрій Годован