Буданов розповів, як гуляє вулицями з дружиною та де його можна зустріти

Заявляє, що, будучи розвідником, нічого не втратив із звичайного життя.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов каже, що нічого не втратив зі звичайного людського життя, будучи розвідником. А інколи навіть гуляє з дружиною. Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу Ramina.

"Тільки здобув. Нічого я не втрачав. Ну що я міг втратити? Нервову систему порушив собі і більше нічого", - зазначив він, відповідаючи на запитання про те, що втратив зі звичайного людського життя, будучи розвідником.

Він сказав, що час від часу може пройтися вулицею разом з дружиною, разом відвідували мистецькі події.

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"Кілька разів на рік я точно виходжу з дружиною, бо всі ж ми люди. От на балет сходили з дружиною нещодавно в Жовтневий палац. Чудовий балет", - додав Буданов.

Відповідаючи на запитання, що він зробить після закінчення війни, Буданов зазначив, що в ліс за спокоєм не поїде.

"Спокій мені не потрібен. Хоча кілька днів відпочити хотілося б", - додав він.

За його словами, для нього не існує ідеального відпочинку і, як керівник, не може повністю відійти від роботи. І іноді майже насильно відправляє підлеглих на відпочинок.

Він зазначив, що українським розвідникам дозволено їхати за кордон, але є перелік країн, які максимально не рекомендовано відвідувати і через них літати, щоб не посадили літак.

"В теорії можуть посади літак. Навіщо це перевіряти? І не так багато людей, які хочуть ризикнути і перевірити", - сказав Буданов.

Участь Буданова в операціях

Як повідомляв УНІАН, колишній заступник начальника ГУР генерал-майор Ілля Павленко в інтерв'ю розповідав, що голова ГУР МО Кирило Буданов був поранений під час однієї з операцій у зоні АТО.

Він зазначив, що під час однієї з операцій Буданов був поранений у руку. Попри поранення, нинішній голова ГУР не став просити побратимів про евакуацію, а просив хлопців його кинути.

Генерал-майор підкреслив, що спецназ ГУР ніколи не дозволить собі кинути побратимів на полі бою. Він додав, що спецпризначенці тоді врятували Буданова, попри його слова.

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