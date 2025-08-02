Глава ГУР заявив, що вважає цю статтю "дискредитаційною кампанією".

Україна втратила кілька контрактів на закупівлю озброєння через журналістське розслідування. Про це в інтерв'ю "Мосейчук+" сказав очільник ГУР Кирило Буданов, коментуючи розслідування УП "Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує", у якому ГУР звинувачували в закупівлях зброї з корупційною складовою.

Буданов зазначив, що пам'ятає "цю дискредитаційну кампанію":

"Я можу прямо це пояснити фактами. Так, зрештою, а знайшли все те, про що він написав? Якщо знайшли, то де воно і кого притягнули до відповідальності? Чи, можливо, все ж таки було зроблено з якоюсь іншою метою?"

За його словами, у питаннях закупівлі озброєння немає поняття ціни.

"Взагалі немає ціни. Ви будете здивовані. Ви, якщо поставите запитання, скільки коштує - не для нас, а взагалі, - БМП-1 або танк Leopard, ви дізнаєтеся, що для кожної країни ціна різна. І одній країні [озброєння] продають, а другій не продають і ніколи не дозволять це зробити в обхід. А для більшості продадуть "за скільки домовимося", але через треті країни", - розповів Буданов.

На запитання, чи правда, що за результатами цієї кампанії ми втратили кілька контрактів, начальник ГУР підкреслив:

"Не кілька, а трохи більше, ніж кілька. Причому з проблемних, скажімо так, країн".

На уточнення, чи не повернулися до України країни, які відмовилися продавати зброю, Буданов відповів негативно, пояснивши, що для цих країн розголос угод із продажу зброї був найстрашнішим.

Зброя для України

Як раніше повідомляв УНІАН, двоє сенаторів США з обох партій - Демократичної та Республіканської - представили законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 54,6 млрд доларів протягом наступних двох років. Це сталося на тлі посилення атак Росії і того факту, що мирні переговори за посередництва американської сторони поки що не дали результатів.

Також ми писали, що Пентагон уклав із компанією Raytheon Technologies контракт на суму 3,5 мільярда доларів. Він передбачає виробництво ракет середньої дальності "повітря-повітря" AMRAAM для України, а також для країн-союзників. Роботи планують проводити у США і мають їх завершити у третьому кварталі 2031 фінансового року.

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