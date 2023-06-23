Більшість опитуваних запропонувала зробити там музей.

Жителів столиці спитали, що вони хочуть бачити на місці посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті.

Опитування УНІАН опубліковане на YouTube. Найпопулярнішою пропозицією було створення у цій будівлі музею російських злочинів та інсталяцій в пам'ять про незаконну та агресивну війну Російської Федерації проти України.

Водночас деякі кияни запропонували знести будівлю, щоб зробити на цьому місці парк. Інші вважають, що цю територію можна використати для будівництва нової школи чи кінотеатру.

Посольство РФ у Києві: що відомо

Нагадаємо, що будівля посольства Росії в Україні закрилася за два дні до початку повномасштабного вторгнення.

Цієї весни Київська міська рада розірвала договір оренди землі з російським посольством та звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна до власності України.

Нагадаємо, раніше український історик Олександр Алфьоров запропонував створити у цій будівлі єдиний в світі музей правдивої історії Росії, щоб боротися з міфами про країну-агресорку.

"Там слід зробити Музей. Але не музей окупації, не Визвольних змагань чи філію якого іншого музею. На мою думку там слід зробити "Музей РФ (московії)", - написав Алфьоров.

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