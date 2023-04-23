Це може бути єдиний у всьому світі музей в якому буде правдива історія цієї держави.

Історик, кандидат історичних наук Олександр Алфьоров висунув ініціативу щодо перетворення будівлі посольство РФ в України за адресою Повітрофлотський проспект, 27, Київ на єдиний в світі музей, який розповість правду про історію Росії. Це сталося після того, як столична влада ухвалила рішення відібрати землю диппредставництва країни-агресорки.

"Я не впевнений, що там можна буде зробити якийсь бізнес-центр чи магазин. Місце цінне саме собою. Там слід зробити Музей. Але не музей окупації, не Визвольних змагань чи філію якого іншого музею. На мою думку там слід зробити "Музей РФ (московії)". Створити єдиний у всьому світі музей в якому буде правдива історія цієї держави", – написав Алфьоров в Facebook.

Він запропонував облаштувати постійні експозиції про корінні фіно-угорські народи сучасної Росії, їхню культуру, релігії та побут, становлення московського царства і крадіжку назви "Росія" тощо.

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"Крутий інтерактивний музей, який пояснить реальну історію окупантів. Різними мовами, з можливістю онлайн відвідуванням. Музей, як наукова платформа для боротьби з міфами. Давайте світу відкриємо очі на рф (московію). Зрештою, невдовзі ця країна розпадеться", – додав він.

Виселення посольства РФ з Києва - що треба знати

Днями стало відомо, що міська влада Києва має намір розірвати договір земельної оренди з посольством Росії. Згодом Київрада ухвалила відповідне рішення.

Крім цього, столична влада звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" державі.

В Москві одразу почали погрожувати тим, що якщо Київ вирішить націоналізувати будівлю посольства РФ, то автоматично втратить право власності на нерухомість у Росії.

Як відомо, під час повномасштабної війни українські дипломатичні установи на території РФ не функціонують, як і російські в Україні. Швейцарія пропонувала частково виконувати обов’язки представників України в Росії, та отримала відмову від російської сторони.

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