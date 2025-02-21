Наразі такий обов'язок для колекторів діє стосовно військовослужбовців.

Колекторам можуть заборонити вимагати борги у ветеранів війни. Наразі така заборона діє по відношенню до військовослужбовців. Про це йдеться в урядовому законопроєкті (№ 13033), зареєстрованому у парламенті.

Згідно з пояснювальною запискою, одним із важливих аспектів підтримки ветеранів війни є створення умов, що зменшують фінансовий тиск на них, надають можливість уникнути додаткових психоемоційних і фінансових навантажень у взаємодії з кредитодавцями та колекторськими компаніями.

Наразі законодавчо встановлений обов’язок кредитодавців та колекторських компаній не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачем, який належить до категорії військовослужбовців ЗСУ чи інших військових формувань та правоохоронних органів.

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Однак цей перелік не містить такої категорії, як ветерани війни, і потребує розширення, шляхом включення до захищених категорій ветеранів війни, надавши їм додатковий соціальний захист у сфері кредитних зобов’язань.

"Такі зміни створять правові механізми, які дозволять ветеранам війни уникати небажаних контактів із боку кредитодавців і колекторів, що сприятиме зниженню ризику психоемоційних переживань і напруги, пов’язаної з фінансовими зобов’язаннями, та стане додатковою соціальною гарантією, яка підтримає ветеранів війни під час повернення до мирного життя, дозволяючи їм зосередитися на адаптації та відновленні", - йдеться у документі.

Борги в Україні - головні новини

Як писав УНІАН, у липні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє під час воєнного стану стягувати прострочену кредитну заборгованість з військовослужбовців та членів їхніх родин.

До такого кола осіб тоді увійшли військовослужбовці інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення; військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби; члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи зникли безвісти; особи, які перебувають у полоні; особи, з якими втрачено зв'язок; особи, які зникли безвісти, та члени добровольчих формувань територіальних громад.

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