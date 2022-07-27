Заборона діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після дня його припинення.

Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє під час воєнного стану стягувати прострочену кредитну заборгованість з військовослужбовців та членів їхніх родин.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За прийняття в цілому законопроекту "Про внесення змін до закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану" (№ 7414) проголосували 302 народних депутати.

Зазначається, що зміни, які вносяться законом, спрямовані на встановлення тимчасової, на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та протягом 6 місяців після дня його припинення або скасування, заборони на врегулювання простроченої заборгованості щодо військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх родин.

Також до такого кола осіб входять військовослужбовці інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення; військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби; члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи зникли безвісти; особи, які перебувають у полоні; особи, з якими втрачено зв'язок; особи, які зникли безвісти, та члени добровольчих формувань територіальних громад.

Як повідомляв УНІАН, мобілізовані працівники в Україні на час призову можуть втратити гарантію збереження середнього заробітку, при цьому за ними зберігається місце роботи та посада.

Відповідна норма міститься в ухваленому парламентом 1 липня законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" (№ 7251). Зараз закон направлений на підпис президенту.

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