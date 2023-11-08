Громадянин, якому вручають повістку, повинен мати конкретні та поважні причини, щоб відмовитися від неї.

Воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні щонайменше до середини лютого 2024 року, тож чоловіки і надалі отримуватимуть повістки. Юристка Тетяна Козян пояснила, чи можна відмовитись від повістки і яке покарання може загрожувати за ухилення від мобілізації.

Як повідомляє експертка у коментарі OBOZ.UA, відмова від вручення повістки можлива в кількох випадках, кажуть юристи. Зокрема, громадянин, якому її вручають, повинен мати конкретні та поважні причини.

"Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", – пояснила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

Причини, які можуть бути підставою для відмови від повістки:

неправильні дані отримувача в повістці (документ може бути адресований комусь іншому);

вручення повістки неуповноваженою особою;

відсутність печатки/підпису комісара ТЦК та СП.

У випадку відмови співробітник військкомату повинен скласти відповідний акт у присутності свідків. Втім, юристка зауважила, що незначна помилка в повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття в ТЦК та СП у розумінні вимог закону.

Як можуть покарати за ухилення від мобілізації?

За неявку після вручення повістки до військкомату передбачено адміністративну відповідальність. Також можлива кримінальна відповідальність.

"А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП. Після фіксації вашої відмови від отримання повістки та складання акту справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку", – зазначила юристка.

Штраф можна оскаржити в суді, де військкомат має довести факт порушення правил обліку, за яке й настає відповідальність, а не за саму відмову від повістки.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, це вже девʼяте голосування парламенту за продовження воєнного стану та мобілізацію з початку війни.

Під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година, під час якої громадяни не можуть знаходиться на вулицях без наявності спеціальних дозволів. Також діє ряд обмежень для громадян держави, зокрема обмеження на виїзд закордон, на проведення демонстрацій тощо.

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