Йдеться про їхнє продовження з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Профільний комітет Верховної Ради України підтримав подані главою держави законопроекти про продовження в Україні воєнного стану та мобілізації. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за винесення на розгляд парламенту відповідних указів президента одноголосно проголосували усі члени комітету.

"Комітет з питань оборони підтримав закони (№10211 та 10212) про укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації", - зазначив він.

Железняк нагадав, що йдеться про їхнє продовження з 16 листопада на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року.

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За його словами, за ухвалення відповідних законопроектів народні обранці мають проголосувати на засіданні, що відбудеться 8 листопада. Обидва голосування мають набрати понад 226 голосів парламентарів.

Воєнний стан в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Йдеться про їхнє продовження на 90 днів з 16 листопада. Це буде вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан та мобілізацію з початку війни.

Як відомо, під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година, під час якої громадяни не можуть знаходиться на вулицях без наявності спеціальних дозволів.

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