Це вже 9 голосування за рішення щодо цих питань у парламенті.

Верховна Рада України продовжила до 14 лютого 2024 року дію воєнного стану та загальної мобілізації.

За ухвалення закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 10211) проголосувало 322 народні депутати України.

Законом передбачено строк дії воєнного стану в Україні продовжити з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року на 90 діб, тобто до 14 лютого 2024 року.

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Іншим законом "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 10212) на такий же термін продовжено і загальну мобілізацію. За його ухвалення проголосувало 322 народні депутати України.

Обидва законопроекти були внесені до парламенту президентом України.

Воєнний стан в Україні

Як повідомляв УНІАН, це вже девʼяте голосування парламенту за продовження воєнного стану та мобілізацію з початку війни.

Під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година, під час якої громадяни не можуть знаходиться на вулицях без наявності спеціальних дозволів. Також діє ряд обмежень для громадян держави, зокрема обмеження на виїзд закордон, на проведення демонстрацій тощо.

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