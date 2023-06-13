Українські лікарі більше не будуть відзначати професійне свято в один день із тими, хто щодня вбиває.

Відтепер в Україні медики відзначатимуть професійне свято 27 липня.

Відповідний указ №327/2023 "Про День медичних працівників" підписав сьогодні, 13 червня, президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс глави держави.

"Ураховуючи значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю: установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя - День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня", - йдеться у документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з документом, визнано таким, що втратив чинність інший указ - від 3 червня 1994 р. №281/94 "Про День медичного працівника".

Своєю чергою, у Міністерстві охорони здоров’я, коментуючи указ президента, зазначили, що українські лікарі, які рятують сотні життів, більше не будуть відзначати професійний день із тими, хто щодня вбиває мирне населення.

"Відтепер вони не будуть об'єднані цією датою із російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці. 27 липня - це новий день, коли українці віддаватимуть шану героїчним медикам, хоробрим і незламним, які щодня під сиренами та вибухами рятують інших. Цілодобово вони лікують тих, хто цього потребує, вихоплюють із лап смерті поранених, приймають у цей світ нових українців", - йдеться у коментарі МОЗ.

Цікаві новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Володимир Зеленський підписав закон №9278 "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років".

Згідно з документом, 9 травня більше не буде в українців "святом перемоги" та вихідним. Відтепер в Україні встановлено, що 8 травня - День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років і це вихідний день. 9 травня українці відзначатимуть День Європи.

Крім того, Православна церква України рекомендувала перейти на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар, який використовує РФ. Таким чином, усі християни України святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не як раніше - 7 січня. У зв'язку з цим зміщуються і дати інших церковних свят, а на Великдень і Трійцю новий календар не вплине.

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