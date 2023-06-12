Вихідний день відтепер буде не дев'ятого, а восьмого травня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9278 "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років".

Відповідно до картки законопроекту, 12 червня 2023 року його повернуто до парламент із підписом глави держави, який був ініцатором законопроекту.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нардеп Ярослав Железняк підкреслив, що відтепер "відповідно 8 травня вихідний день замість 9-го травня (Дня Європи)".

День перемоги у Другій світовій війні

Як повідомляв УНІАН, з 2015 року 8 травня в Україні відзначали День пам’яті та примирення відповідно до закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років", а 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цьогоріч президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи - свята єдності усіх європейців, які знищили нацизм.

Одночасно Зеленський подав до ВРУ як невідкладний для позачергового розгляду законопроект про встановлення в Україні 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років. Зокрема, законопроектом пропонується встановити 8 травня вихідним днем, а 9 травня - робочим.

29 травня Верховна Рада України підтримала законопроект №9278: за нього проголосували 317 народних обранців.

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