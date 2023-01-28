Уряд дозволив посадовцям провідувати дітей за кордоном. Але тільки за певних умов.

У Державній прикордонній службі пояснили, в яких випадках депутати та державні службовці можуть виїхати за кордон. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження", – підкреслили прикордонники.

Водночас, як пояснили в ДПСУ, передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд:

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батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ;

у разі смерті членів сімей за кордоном.

Скандал із закордонними мандрівками депутатів

Як повідомляв УНІАН, 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким посадовцям дозволяється виїзд за межі України виключно у службові відрядження. Рішення РНБО прямо забороняє чиновникам покидати Україну з приватною метою.

27 січня Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

Цьому передувала низка скандалів із депутатами, які відпочивають за кордоном, доки прості українці боронять державу на фронті. Особливо яскраво "зашкварився" нардеп Микола Тищенко.

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