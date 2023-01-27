Нардеп неодноразово потрапляв у скандальні ситуації, плутаючи свята та ціни.

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу" за скандальну поїздку до Таїланду. Як відомо, згідно з рішенням РНБО чиновникам забороняється покидати Україну в приватних цілях.

Однак це не перший "зашквар", у який потрапив нардеп Тищенко. УНІАН зібрав всі нашумілі ситуації екс-"слуги".

Тищенко і сало за 50 гривень

Одного разу Тищенко потрапив у скандал, заявивши, що не бачить зростання цін в Україні, тому що сам він купує гречку за 12 гривень, а сало - за 50. І все це - на столичному Бессарабському ринку.

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Журналісти побували на столичному Бессарабському ринку і дізналися, наскільки реальні ціни на продукти відрізняються від тих, які нещодавно озвучив Тищенко.

Після цього на українських ринках почали тролити "слугу" Тищенка . Так, поряд зі звичайними цінами вони почали додавати ті, про які казав нардеп.

З салом у нього виявились "особливі відносини". Тищенко себе назвав "генетично налаштованим українцем" та заявив, що без сала в Новий рік ніяк: "Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси - ти не українець".

Тищенко та скандали з колегами

У 2021 році Тищенко напав з кулаками на свого колегу Олександра Куницького в їдальні Верховної Ради. За словами нардепа Олександра Дубинського, причиною стало те, що Куницький нібито викрив Тищенка в корупції на атестації моряків.

Пізніше скандальний нардеп намагався стягнути з парламентської трибуни Гео Лероса. Це сталося під час виступу Лероса у Верховній Раді, під час якого він критикував діяльність Офісу президента. Після цього у "Слузі народу" допустили виключення Тищенка з фракції за бійку з Леросом.

Однак історія на цьому не закінчилась. Пізніше ДБР повідомило, що у Telegram-каналах з'явилось відео, на яких зображено "особу, що зовні схожа на Гео Лероса". Він хотів сплатити гроші за імітацію нападу на себе задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади. Згодом Гео Лерос заявив про підпал його автомобіля невідомими.

Крім того, у Тищенка стались публічні розбірки з колегою Мар'яною Безуглою.

Все почалося з того, що Безугла опублікувала фото Миколи Тищенка, де він із новопризначеною суддею Конституційного суду Ольгою Совгирею у залі парламенту. Вона заявила, що суддя йому нічого не "порішає". Тищенко відповів жартом, що нардепка "не у його смаку і вона знайде собі принца".

Варто додати, що Безугла запропонувала вигнати Тищенка з фракції за скандал з бронежилетами.

"Поведінка нардепа не зазнала принципових змін й останніми місяцями. Так, вже після повномасштабної агресії РФ проти нашої країни Микола передав територіальній обороні Святошинського району Києва бронежилети 1983 року з Німеччини, які виявились непридатними для використання, не мали жодних документів і наскрізь прострілювались. … Подібні вчинки не просто дискредитують Партію та завдають їй наочної шкоди, а й становлять небезпеку життю наших захисників", - акцентує вона.

Тищенко і привітання зі святами

Крім того, депутат плутав свята й "вітав" українців з роковинами Чорнобильської трагедії. Також він осоромився, коли привітав виборців з Великоднем замість Різдва Христового.

Тищенко потрапив у незручну ситуацію з привітанням з Днем соборності. Він згадав тільки частину України. Згодом він змінив свій пост.

Ресторан "Велюр"

У випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" від 27 квітня 2020 року говорилося, що столичний ресторан "Велюр", який пов'язують з Тищенком, приймає VIP-гостей під час карантину. Також під час карантину, йшлося в розслідуванні, ресторан відвідував і сам Тищенко.

Влітку "Велюр" знову потрапив у скандал, порушивши обмеження Кабміну щодо роботи в нічний час доби. Сам нардеп не зміг пояснити, чому його ресторан ігнорує карантин.

Вже наступного року попри скандал з рестораном " Велюр" Тищенко знову вирішив проігнорувати карантинні обмеження і вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської. Однак цього разу захід влаштували в ресторані готелю Fairmont. При цьому умови локдауну в Києві забороняли роботу ресторанів готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

За що Тищенка вигнали зі "Слуги народу"

Як раніше повідомляв УНІАН, журналісти виявили у Таїланді народного депутата від "Слуги народу" Тищенка. Сам він заявив, що у "відрядженні" і проводить "титанічну роботу". Нардеп поскаржився , що фракція нібито сама зобов’язала народних обранців "пахати 24/7".

26 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду не підписував.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Тищенка буде звільнено з посади заступника голови і виключено зі складу фракції.

Водночас, сам Тищенко стверджує, що "вищі керівники" і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знали про його поїздку в Азію.

Зауважимо, Микола Тищенко був обраний за мажоритарним округом №219 (Київ, Святошинський район). Відповідно, після виключення з фракції його не можна автоматично позбавити депутатського мандату.

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