Вона разом з чоловіком зупинилася на віллі п'ятизіркового готелю "Kempinski" на насипному острові Палм-Джумейра.

Лідера парламентської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко ЗМІ підловили на відпочинку у Дубаї (ОАЕ) разом з чоловіком в перші дні нового року.

Як говориться в розслідуванні Української правди, пара зупинилася на віллі п'ятизіркового готелю "Kempinski" на насипному острові Палм-Джумейра. 5 січня ЗМІ "зловили" Тимошенко на відпочинку на пляжі.

Джерела журналістів повідомили, що під час свого курорту лідер "Батьківщини" намагалася уникати публічних місць: її неможливо було побачити, наприклад, на набережній, де вранці й ввечері люблять гуляти тутешні відпочиваючі. Також, дотримуючись обережності, Тимошенко зазвичай сідала в машину в підземному паркінгу, а не на громадській вулиці.

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Співрозмовники УП кажуть, що у Тимошенко проживає в Дубаї сім'я її дочки, яка виїхала до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Час від часу дочка Тимошенко виїжджає з візитами в ЄС, і водночас проживає в Дубаї.

Скандал з Тищенком через поїздку закордон

26 січня народного депутата від Партії "Слуга народу" Миколу Тищенка зі скандалом виключили з фракції через його поїздку до Таїланду.

Стало відомо, що він відправився в Бангкок на зустріч з українською громадою. При цьому днями РНБО заборонила поїздки нардепів за кордон з недержавною метою.

Сам Тищенко заявив, що це було робоче відрядження, і що про нього нібито знали "вищі керівники" його фракції.

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