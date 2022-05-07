Мер визнав, що гарантувати безпеку мешканцям міста м поки неможливо.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що після 8-9 травня жителям столиці, які виїхали через повномасштабну війну з Росією, можна починати повертатися.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Я рекомендую киянам поки не поспішати повертатися до Києва, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість мін в передмісті, в лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки більша частина цих територій залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки не можемо, але після 8-9 [травня] можна буде потроху повертатися в столицю", - зазначив він.

Мер нагадав, що 8-9 травня комендантська година в місті буде, як і раніше - з 22:00 до 5:00. За його оцінками, на сьогодні в Києві перебувають близько 2,2 млн осіб, а до 24 лютого проживало близько 3,5 млн. У період бойових дій за Київ у місті перебувало близько мільйона жителів, повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що посиленої комендантської години в Києві 8-9 травня не буде.

За оцінками міської влади, з початку повномасштабного російського вторгнення в Києві пошкоджено понад 200 житлових будинків, а також значну кількість шкіл і дитсадків.

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