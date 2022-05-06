Якщо дозволить безпекова ситуація, шкільні та дошкільні столичні заклади освіти мають знову запрацювати.

В українській столиці планують відновити пошкоджені будівлі шкіл та дитсадків, щоб з 1 вересня розпочати повноцінну роботу всіх закладів, якщо дозволятиме безпекова ситуація в Києві та у країні загалом.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він поінформував, що з 1 вересня заплановано відновлення повноцінної роботи у столиці шкіл та дитячих садочків, але всі терміни залежать від безпекової ситуації.

"Сьогодні ми маємо мінімальну кількість запитів щодо заповнення дитячих садочків. Зрозуміло, що відкривати заклад, де буде 2-3 дитини, сенсу немає. Якщо кількість звернень від батьків зростатиме у тому чи іншому районі столиці, тоді ми відповідно розглядатимемо можливість поновити роботу окремих закладів для відвідування дітьми. Щодо навчання у школах, наразі навчальний процес у столиці проходить дистанційно. Якщо дозволятиме безпекова ситуація у столиці та у країні загалом, ми плануємо всі дошкільні та шкільні заклади підготувати до 1 вересня, щоб розпочати повноцінну роботу. Але все залежить, в першу чергу, від стану безпеки", - зазначив Кличко.

Крім того, мер Києва зауважив, що у столиці від початку російського вторгнення пошкоджено понад 200 житлових будинків, а також значну кількість шкіл та дитсадків.

"Маємо надію, що ситуація в Україні стабілізується і плануємо розпочати навчальний процес у столиці з 1 вересня, як завжди. Але до цього часу в Києві потрібно відремонтувати пошкоджені будівлі навчальних та дитячих дошкільних закладів, а також житлові будівлі. Зараз розробляються відповідні кошториси, щоб у максимально короткі терміни, протягом літніх місяців, все відновити. Все робиться для того, щоб жителі столиці могли повернутись у свої будівлі, а діти до навчання", - акцентував Кличко.

Нагадаємо, в Києві від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садків та 1 дитячий будинок. Пошкоджень також зазнали 13 адміністративних будівель, 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 - охорони здоров’я, 10 - культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, стало відомо, чи буде комендантська година в Києві 8-9 травня. За словами міського голови, ближчими днями існує висока ймовірність ракетних обстрілів в усіх регіонах України.

Вас також можуть зацікавити новини: