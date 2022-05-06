За словами міського голови, ближчими днями існує висока ймовірність ракетних обстрілів в усіх регіонах України.

За словами мера Києва Віталія Кличко, 8-9 травня в місті буде посилено патрулювання, однак посилення комендантської години не планується.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На 8-9 травня запроваджувати комендантську годину в Києві та області військове командування поки не планує. Місто в ці дні жодних заходів проводити теж не планує. Бо, нагадаю, під час воєнного стану масові заходи заборонені", - наголосив Кличко.

Мер зауважив, що якщо хтось захоче покласти квіти до меморіалів чи пам'ятників, то він може зробити це у приватному порядку.

"Також у ці дні буде посилено патрулювання в місті, охорона громадського порядку", - повідомив очільник міста.

Кличко звернувся до киян з тим, що нині не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. "Будьте уважними та дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу", - закликав він.

Мер також нагадав, що відвідувати ліси та лісопаркові зони у столиці та передмісті заборонено, адже в багатьох з них досі працюють піротехніки.

"Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу слідувати в укриття. Найближчими днями висока ймовірність ракетних обстрілів у всіх регіонах України", - наголосив міський голова.

Комендантська година 9 травня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 9 травня, у низці регіонів України буде запроваджено тривалу комендантську годину.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, обмеження на пересування громадян буде введено в населених пунктах, де можлива активізація диверсійно-розвідувальних груп, а також провокації.

У Національній поліції України заявили, що готові до забезпечення безпеки під час проведення публічних заходів 8 та 9 травня. Поліція здійснює цілодобовий моніторинг оперативної обстановки у зв’язку з проведенням заходів та оцінку пов’язаних із цим ризиків.

Тим часом на порталі Міноборони Росії з'явилася інформація про те, що в Україні "націоналісти" нібито щось замишляють за допомогою об'єктів своєї ж інфраструктури.

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